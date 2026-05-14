Fine settimana all’insegna dell’instabilità meteorologica in Sicilia, dove sono attese condizioni caratterizzate da vento sostenuto, mari agitati e temperature in netto calo rispetto ai valori degli ultimi giorni.
Secondo le previsioni, tra sabato e domenica l’Isola sarà interessata da correnti nord-occidentali moderate o localmente forti, con effetti soprattutto lungo le aree costiere e nei settori esposti. Lo Stretto di Sicilia potrebbe registrare condizioni marine particolarmente difficili, con mare fino ad agitato in alcuni tratti.
Attesi anche piovaschi e brevi rovesci sparsi, più probabili sulle zone settentrionali e orientali della regione, oltre che nei settori sud-orientali. Fenomeni che, al momento, non dovrebbero assumere particolare intensità ma che contribuiranno a mantenere un quadro climatico instabile per tutto il weekend.
Il calo termico sarà uno degli aspetti più evidenti. Dopo valori relativamente miti previsti nella giornata di sabato, dalla mattinata di domenica è atteso l’arrivo di aria molto più fresca in quota. Le temperature subiranno una diminuzione sensibile, portandosi sotto le medie tipiche del periodo.
Gli esperti segnalano un contesto atmosferico insolito per la seconda metà di maggio, con condizioni che ricorderanno più l’inizio dell’autunno che la fase pre-estiva. Anche lungo le coste della provincia di Ragusa, da Marina di Ragusa a Pozzallo, passando per Sampieri e Donnalucata, il mare mosso e il vento renderanno poco favorevoli le attività balneari.
Le attuali proiezioni meteo indicano inoltre l’assenza di ondate di caldo africano almeno fino alla fine del mese. La Sicilia dovrebbe quindi restare interessata da un clima fresco o comunque in linea con le medie stagionali, senza particolari aumenti delle temperature.
Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore per monitorare l’evoluzione dei venti e delle precipitazioni sul territorio regionale.
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