A Ragusa la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 24 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è scattato nel corso di un controllo domiciliare disposto nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga e al monitoraggio di soggetti già sottoposti a misure restrittive.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, impegnati nei controlli sul territorio e sul rispetto delle misure cautelari. L’intervento è avvenuto nell’abitazione del giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante la perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto circa 10 grammi di crack, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle singole dosi. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il materiale sequestrato sarebbe compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio.

Nel corso dell’operazione è stata inoltre trovata una somma in contanti pari a 1.480 euro. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita contestata. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

L’arresto si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane di controllo della Polizia di Stato sul territorio provinciale, con particolare attenzione ai soggetti già sottoposti a restrizioni della libertà personale.

L’obiettivo è quello di verificare il rispetto delle misure e contrastare eventuali attività illegali connesse allo spaccio di stupefacenti.

Il 24enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, che valuterà le successive determinazioni procedurali.