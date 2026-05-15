A Comiso si registra un nuovo riconoscimento in ambito scientifico scolastico. Lo studente della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga”, Filippo Barone, ha ottenuto la medaglia “Margherita Hack” alla XXIV edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, disputata a Monza.

Il risultato riguarda la categoria Junior 1 ed è arrivato al termine di un percorso nazionale selettivo.

Il giovane, iscritto all’istituto secondario di primo grado di Comiso, ha preso parte alla fase finale della competizione insieme ad altri studenti selezionati da tutta Italia. La finale si è svolta tra il 27 e il 29 aprile 2026 nella città lombarda, con prove ospitate presso il liceo scientifico Frisi e la cerimonia conclusiva al teatro Binario 7.

Alla fase iniziale hanno partecipato oltre 3800 studenti per la sola categoria Junior 1. Dopo le selezioni d’istituto e regionali, soltanto 27 finalisti hanno avuto accesso alla prova nazionale. I concorrenti hanno affrontato una prova pratica nella mattinata del 28 aprile e una prova teorica nel pomeriggio, con esercizi legati a fenomeni astronomici, stelle e pianeti.

Il 29 aprile 2026, durante la cerimonia di premiazione, sono state assegnate cinque medaglie “Margherita Hack”. Tra i premiati figura anche Filippo Barone, seguito nel percorso dalla docente Kentia Barone. La dirigente scolastica Maria Cafiso ha espresso apprezzamento per il risultato ottenuto dall’alunno e dal corpo docente, sottolineando il valore del percorso formativo dell’istituto.

Il riconoscimento arriva al termine di un percorso strutturato che ha coinvolto studio, approfondimenti e preparazione specifica in ambito scientifico. La partecipazione alla fase nazionale rappresenta uno dei livelli più alti della competizione, che ogni anno seleziona i migliori studenti italiani appassionati di astronomia.

Per lo studente si tratta di un risultato che chiude un ciclo di gara e apre nuove possibilità di partecipazione alle future edizioni, anche in categorie successive. La competizione è considerata tra le principali iniziative nazionali dedicate alla divulgazione scientifica nelle scuole.