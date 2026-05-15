Un uomo di 40 anni residente a Pozzallo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione locale in esecuzione di un provvedimento definitivo legato a reati in materia di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita nelle ultime ore nel comune marittimo del Ragusano.

Secondo quanto comunicato dall’Arma dei Carabinieri, i militari hanno notificato al quarantenne un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il provvedimento riguarda una vicenda avvenuta nel gennaio del 2021 nella capitale. In quell’occasione l’uomo era stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia dopo essere stato trovato in possesso di consistenti quantitativi di cocaina e hashish. Per quei fatti era arrivata una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

La misura, inizialmente sospesa, è diventata definitiva dopo la conclusione dell’iter giudiziario. La pena è stata quindi rideterminata in 2 anni e 7 mesi di carcere, oltre al pagamento di una multa pari a 18 mila euro.

Dopo le procedure di identificazione e la notifica dell’atto giudiziario, i Carabinieri di Pozzallo hanno trasferito il quarantenne alla Casa Circondariale di Ragusa. L’uomo resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per scontare la pena residua prevista dalla sentenza definitiva.

L’intervento rientra nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio svolte dalle forze dell’ordine nella provincia di Ragusa, con particolare attenzione all’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria e ai reati collegati al traffico di sostanze stupefacenti.

La vicenda interessa direttamente il territorio di Pozzallo, comune già interessato negli ultimi mesi da diverse attività di controllo condotte dai militari dell’Arma nell’ambito della sicurezza urbana e del contrasto ai reati legati alla droga.