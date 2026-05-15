Un riconoscimento regionale per l’innovazione e la sostenibilità arriva da Ragusa, dove l’I.T.C.A. “Fabio Besta” si è distinto ai Campionati Territoriali di Imprenditorialità JA Sicilia 2026. La scuola ragusana ha ottenuto il premio come “Migliore Istituto Esordiente” grazie al progetto “Ibleo Sensor”, sviluppato dagli studenti della classe 4BM indirizzo SIA nell’ambito del programma Junior Achievement Italia.

La manifestazione si è svolta il 5 maggio all’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo e ha coinvolto circa 500 studenti provenienti da undici istituti siciliani, con oltre quaranta mini-imprese scolastiche impegnate nella presentazione di idee innovative legate al mondo dell’impresa e della tecnologia.

Il progetto presentato dagli studenti del “Fabio Besta” di Ragusa nasce con l’obiettivo di limitare gli sprechi d’acqua attraverso un sistema intelligente per il monitoraggio del terreno. Il dispositivo, chiamato “Ibleo Sensor”, rileva infatti umidità del suolo e temperatura, consentendo di attivare l’irrigazione solo quando necessario.

Secondo quanto illustrato durante la competizione, il sistema permetterebbe un risparmio idrico stimato fino al 25%. Il sensore è stato pensato per orti domestici e piccoli giardini privati, con particolare attenzione alla semplicità di utilizzo e alla sostenibilità ambientale.

L’iniziativa è stata coordinata dalla docente Sabrina Seggio, con il supporto tecnico dell’ingegnere Nicola Didomenico. Il progetto ha ricevuto anche il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha seguito l’attività formativa e laboratoriale degli studenti.

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha lavorato non soltanto alla realizzazione tecnica del prototipo, ma anche agli aspetti imprenditoriali collegati alla mini-impresa “IbleoCare_JA”. Gli studenti hanno sviluppato attività di business planning, analisi di mercato, strategie di comunicazione digitale e gestione economica del progetto.

La competizione regionale di Milazzo ha rappresentato anche un momento di confronto tra scuole, università e imprese siciliane. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Junior Achievement Italia, Sicindustria Giovani Imprenditori e l’Università di Messina.

Il riconoscimento ottenuto dall’istituto scolastico di Ragusa conferma il percorso avviato sul fronte dell’innovazione tecnologica e della formazione legata alla sostenibilità ambientale. La mini-impresa “IbleoCare_JA” punta ora a una nuova fase di sviluppo dedicata all’Agricoltura 4.0, con sistemi avanzati per il controllo intelligente dell’irrigazione destinati anche alle aziende agricole del territorio siciliano.