La Protezione Civile della Sicilia ha diffuso un bollettino di allerta meteo verde valido per sabato 16 maggio su tutto il territorio regionale. Le previsioni indicano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse, raffiche di vento e mari agitati in diverse aree dell’Isola.
Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, sono attese piogge da isolate a sparse, anche sotto forma di rovescio o temporale. I fenomeni interesseranno vari settori della Sicilia con quantitativi generalmente deboli.
Nel corso della giornata è previsto anche un calo delle temperature massime sui settori tirrenici. La situazione sarà accompagnata da venti nord-occidentali forti, destinati ad attenuarsi progressivamente durante le ore notturne.
Particolare attenzione viene segnalata per le condizioni del mare. I bacini occidentali saranno molto mossi, mentre il Mar Ionio tenderà a diventare molto mosso nel corso delle prossime ore.
L’allerta verde rappresenta il livello ordinario di attenzione previsto dal sistema regionale di protezione civile. Pur non indicando situazioni di emergenza, il quadro meteorologico potrebbe causare locali disagi alla circolazione stradale e marittima, soprattutto nelle zone costiere e nei tratti maggiormente esposti al vento.
La situazione resterà monitorata dalla Protezione Civile Sicilia, che potrà diffondere eventuali aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni atmosferiche previste per la giornata di venerdì.
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