A Marina di Ragusa sono previste modifiche alla viabilità per la manifestazione “La Barocca”. La Polizia Municipale, con ordinanza n.310, ha disposto divieti di sosta, sensi unici e chiusure al traffico tra il 15 e il 17 maggio 2026 nell’area di piazza dello Scalo Trapanese e nelle strade limitrofe. Le misure riguardano sia la circolazione veicolare sia, in alcuni momenti, quella pedonale.

Il provvedimento è stato adottato per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento e interessa una rete di vie del centro urbano che ruotano attorno a piazza dello Scalo Trapanese.

Nel dettaglio, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà attivo nella piazza principale dal 15 maggio 2026 alle 08:00 fino al 17 maggio 2026 alle 22:00, coinvolgendo l’intera area. La stessa zona sarà interessata anche da chiusure al transito veicolare in prossimità della parafarmacia e degli stalli di sosta.

Ulteriori restrizioni scatteranno il 16 maggio 2026, dalle 11:00 alle 18:00, su via Sanremo (tra via Molfetta e piazza Scalo Trapanese), via Molfetta, via Pescara (tra via Monfalcone e via Benedetto Brin) e via Benedetto Brin. Nello stesso arco temporale sarà attivo anche il divieto di sosta su via Livorno, con eccezione per i veicoli autorizzati, dalle 08:00 alle 20:00.

Prevista inoltre l’istituzione del senso unico su via Sanremo, con direzione da piazza Scalo Trapanese verso via Pantelleria, valido dalle 08:00 del 15 maggio fino alle 22:00 del 17 maggio 2026.

La fase più restrittiva è programmata per il 16 maggio, quando dalle 11:00 alle 18:30 sarà interdetto il transito veicolare e pedonale nell’intera area coinvolta, comprese piazza dello Scalo Trapanese e le vie limitrofe.

Secondo la Polizia Municipale di Ragusa, il personale sarà impegnato nell’installazione della segnaletica temporanea e nella gestione della circolazione. L’ordinanza richiama l’obbligo per i cittadini di rispettare le disposizioni, con previsione di sanzioni per eventuali violazioni.