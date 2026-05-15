A Ragusa il Madison Cinemas è stato colpito nei giorni scorsi da un atto vandalico che ha causato il taglio dei cavi elettrici dell’impianto. Il fatto si inserisce in una fase già delicata per la struttura, attualmente interessata da un’ordinanza di chiusura e in attesa di sviluppi amministrativi da parte degli enti competenti.

Il cinema Madison Cinemas di Ragusa è stato danneggiato da ignoti che hanno tranciato i cavi dell’impianto elettrico, provocando conseguenze rilevanti sul funzionamento della struttura. L’episodio è stato segnalato dalla proprietà alle autorità competenti.

Il fatto arriva in un contesto già complesso, caratterizzato dalla presenza di un’ordinanza di chiusura e da una fase di interlocuzione amministrativa ancora in corso con le istituzioni locali. La struttura, secondo quanto riferito dalla proprietà, sarebbe in attesa degli esiti di una Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo riunitasi nelle scorse settimane.

Il Comune di Ragusa e gli organi tecnici coinvolti nella procedura non hanno al momento diffuso ulteriori comunicazioni ufficiali in merito alla situazione amministrativa dell’esercizio. Nel frattempo, la società segnala che gli interventi richiesti nel corso delle verifiche sarebbero stati eseguiti e documentati nei tempi indicati.

L’atto vandalico si aggiunge quindi a una fase di incertezza gestionale che riguarda la prosecuzione dell’attività della struttura. I danni all’impianto elettrico hanno ulteriormente complicato il quadro operativo del cinema, già interessato da limitazioni funzionali.

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle procedure di controllo e autorizzazione legate alle sale cinematografiche sul territorio comunale. Le attività di verifica, secondo le disposizioni vigenti, rientrano nelle competenze degli organi tecnici e amministrativi del territorio.

La proprietà ha inoltre comunicato di aver formalizzato la segnalazione dell’accaduto alle autorità, con la documentazione dei danni subiti. L’episodio viene considerato parte di una fase particolarmente critica per la continuità operativa della struttura.

Al momento non risultano ulteriori aggiornamenti ufficiali da parte delle istituzioni locali sull’evoluzione del procedimento amministrativo né sugli eventuali interventi di ripristino dell’impianto danneggiato.