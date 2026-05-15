La rete dei servizi logistici digitali si amplia in provincia di Ragusa con l’attivazione di nuovi locker per il ritiro e la consegna dei pacchi. L’iniziativa riguarda il territorio del comune di Ragusa e diversi centri dell’area iblea, tra cui Modica, Comiso, Vittoria, Scicli, Pozzallo, Acate e Santa Croce Camerina, nell’ambito del potenziamento dei servizi legati all’e-commerce.

Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, la rete di armadietti automatici dedicati alla logistica ha raggiunto quota 22 installazioni complessive nella provincia di Ragusa. I dispositivi fanno parte del sistema gestito dalla joint venture tra Poste Italiane e DHL eCommerce, con l’obiettivo di rendere più capillari le operazioni di spedizione e ritiro dei pacchi acquistati online.

I locker sono distribuiti tra il capoluogo e diversi centri del territorio ibleo, con collocazioni anche in aree urbane strategiche dei comuni coinvolti. Il sistema è pensato per consentire operazioni self-service attive 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, compatibilmente con l’accessibilità delle singole postazioni.

La gestione avviene tramite interfacce digitali semplificate, con schermi progettati per facilitare l’utilizzo anche a utenti non esperti. Il servizio si inserisce nel più ampio piano nazionale che prevede l’installazione di circa 10mila locker sul territorio italiano.

La nuova rete automatizzata si affianca ai servizi già presenti nella provincia, che comprendono 34 uffici postali e oltre 100 punti dedicati alla logistica di prossimità. L’obiettivo è quello di integrare le infrastrutture tradizionali con soluzioni digitali per la gestione dei flussi dell’e-commerce.

Secondo quanto riportato dalle comunicazioni ufficiali, l’espansione dei locker punta a migliorare la distribuzione dei pacchi nei centri urbani e nelle aree periferiche, riducendo i tempi di attesa e ampliando le modalità di ritiro.

Il sistema rientra in un progetto di collaborazione tra Poste Italiane e Gruppo DHL, orientato al rafforzamento della rete logistica e alla gestione dei volumi crescenti legati agli acquisti online. Particolare attenzione viene posta anche agli aspetti di sostenibilità e ottimizzazione dei percorsi di consegna.