La Protezione Civile della Sicilia ha diffuso per domani, sabato 16 maggio, un bollettino di allerta verde valido anche per il territorio di Ragusa e per l’intera fascia sud-orientale dell’Isola.
Secondo quanto comunicato nel report meteo regionale, sono previste precipitazioni da isolate a sparse su diversi settori della Sicilia, con possibilità di rovesci e temporali di debole intensità. I fenomeni potrebbero interessare anche i comuni della provincia di Ragusa, in particolare le aree costiere e le zone interne già esposte a variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.
Nel bollettino si segnala inoltre un sensibile calo delle temperature massime sui settori tirrenici, accompagnato da venti nord-occidentali forti. L’attenuazione dei venti è prevista durante le ore notturne.
Attenzione anche alle condizioni del mare. La Protezione Civile indica bacini occidentali molto mossi, mentre lo Ionio è previsto in progressivo aumento del moto ondoso fino a diventare molto mosso nel corso della giornata.
L’allerta verde rappresenta il livello più basso previsto dal sistema di monitoraggio regionale e indica condizioni meteorologiche che richiedono comunque attenzione, soprattutto lungo le arterie extraurbane e nei collegamenti costieri della provincia.
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