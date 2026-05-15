Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la strada che collega Comiso a Ragusa, nei pressi della ex SS115 in contrada Tenuta Margitello. Il sinistro ha provocato la temporanea chiusura dell’arteria e rallentamenti alla circolazione nella zona.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, un furgone sarebbe rimasto coinvolto nell’impatto riportando danni rilevanti alla carrozzeria. Gli occupanti del mezzo, nonostante la violenza dello scontro, avrebbero riportato soltanto ferite lievi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte, oltre alle forze dell’ordine incaricate di eseguire i rilievi e gestire la viabilità.

La carreggiata è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del veicolo incidentato. Il traffico in uscita e in ingresso verso Ragusa è stato deviato su percorsi alternativi fino al completamento degli interventi.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire le cause dello scontro e verificare eventuali responsabilità.

Disagi alla circolazione si sono registrati per diverse decine di minuti soprattutto lungo il tratto vicino alla Tenuta Margitello, punto già interessato in passato da rallentamenti e criticità legate al traffico veicolare.

Le condizioni della strada sono tornate progressivamente alla normalità dopo la rimozione del mezzo e il ripristino della sicurezza lungo l’arteria.