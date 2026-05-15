La corsa playoff della Virtus Ragusa si è fermata agli ottavi di finale contro Angri, chiudendo ufficialmente la stagione sportiva della formazione iblea. L’eliminazione ha maturato un clima di delusione, ma dal club arriva una lettura più ampia del percorso compiuto durante l’annata.

Il direttore sportivo Alessandro Vicari, intervenuto a pochi giorni dalla fine del campionato, ha evidenziato come la valutazione non possa essere limitata all’ultimo risultato. La stagione era iniziata in un contesto complesso, successivo alla retrocessione dalla Serie B Nazionale, con una fase iniziale caratterizzata anche da incertezze societarie e riorganizzazione interna.

Sul piano sportivo, la Virtus Ragusa ha chiuso la regular season al quarto posto, a pari punti con le squadre che l’hanno preceduta, grazie a un bilancio complessivo di venti vittorie. Un piazzamento maturato al termine di un percorso costante nelle zone alte della classifica, prima dell’accesso alla fase playoff.

Vicari ha sottolineato come il gruppo abbia dovuto affrontare anche difficoltà fisiche nella parte finale della stagione, con alcuni infortuni che hanno inciso sulla continuità del rendimento. Nonostante questo, il club ha mantenuto un livello competitivo elevato contro formazioni considerate strutturate e con budget importanti.

Un altro elemento evidenziato riguarda il rapporto con il territorio. Le gare interne disputate al PalaPadua hanno registrato una partecipazione costante del pubblico, mentre il progetto legato ai tifosi organizzati ha contribuito a rafforzare il legame tra squadra e città. Anche sponsor e sostenitori privati hanno continuato a garantire supporto al progetto sportivo.

Dal punto di vista societario, il club ha richiamato il lavoro svolto nell’arco dell’intera stagione, sottolineando il contributo di staff tecnici, dirigenti e collaboratori. La linea tracciata dal direttore sportivo guarda ora alla continuità del progetto, con l’obiettivo di consolidare la struttura e proseguire il percorso di crescita sportiva e organizzativa.