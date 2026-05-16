Il Comune di Vittoria porterà a Scoglitti le Finali Scudetto della Serie A Q8 di Beach Soccer FIGC–Lega Nazionale Dilettanti, in programma dal 4 al 9 agosto 2026. La conferma è arrivata ieri a Roma, durante la presentazione ufficiale della 23ª edizione del campionato alla sede di Esperienza Europa “David Sassoli”.

All’evento hanno partecipato il promoter delle Finali Scudetto Fabio Nicosia e l’assessore allo sport del Comune di Vittoria Fabio Prelati, insieme al presidente della LND nazionale Giancarlo Abete e al coordinatore nazionale del Dipartimento Beach Soccer LND Roberto Desini.

Scoglitti è considerata la culla storica del beach soccer italiano: la disciplina vi fu praticata per la prima volta nel 1998, e nel 2004 la località ospitò la prima manifestazione internazionale organizzata sotto l’egida FIGC-LND e FIFA.

Il calendario della stagione 2026

La stagione prenderà il via a Castelsardo dal 30 maggio al 2 giugno con la Poule Scudetto e la Finale della Supercoppa Maschile, alla prima assoluta nel circuito ufficiale LND. Seguiranno le tappe di Terracina (Under 20 dal 10 al 14 giugno; Coppa Italia dal 17 al 21 giugno), Lignano Sabbiadoro (25–28 giugno) e Praia a Mare (3–12 luglio), quest’ultima di ritorno nel circuito dopo l’ultima esperienza del 2007. Anzio farà invece il suo esordio assoluto nella Serie A Q8 dal 17 al 25 luglio.

Secondo quanto dichiarato da Fabio Nicosia: “Scoglitti è il luogo dove tutto è iniziato e dove oggi si assegnerà lo Scudetto. È una casa naturale per il beach soccer italiano, dove convivono memoria, identità e futuro. Qui l’identità della disciplina è ancora fortemente riconoscibile, tra i racconti delle prime edizioni e una tradizione che ha segnato la storia di questo sport. Allo stesso tempo, oggi si apre una nuova pagina, fatta di standard moderni e ambizioni sempre più alte. Portare le Finali Scudetto nel luogo delle origini ha un valore simbolico straordinario e rappresenta un nuovo inizio per tutto il movimento”.

Il presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND Sandro Morgana ha dichiarato: “Le Finali Scudetto di Beach Soccer rappresentano un risultato prestigioso per la Sicilia e il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni per la crescita del movimento. Dopo il percorso avviato con il circuito ‘Sabbie di Sicilia’, ospitare l’evento più importante della stagione nazionale conferma la qualità organizzativa del nostro territorio e l’attenzione della Lega Nazionale Dilettanti verso il beach soccer siciliano. Ringrazio il Dipartimento Beach Soccer della LND, Fabio Nicosia, le società e le istituzioni coinvolte. La Sicilia saprà offrire uno straordinario palcoscenico di sport e promozione del territorio”.

La commissaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari ha affermato: “L’importanza dello sport come fattore sociale e strumento di promozione del territorio è indubitabile. Manifestazioni come il beach soccer, che uniscono la bellezza delle nostre riviere all’agonismo sportivo, rappresentano un connubio perfetto. La straordinaria bellezza delle spiagge ragusane costituisce uno stimolo ideale per valorizzare insieme sport, turismo e territorio”.

L’assessore Prelati ha aggiunto: “Ospitare a Scoglitti la fase finale scudetto del campionato di Beach Soccer rappresenta una conquista per Vittoria. Questo evento unisce la vocazione turistica del territorio alla passione per lo sport e conferma Scoglitti come capitale dello sport outdoor. Stiamo lavorando per garantire standard organizzativi d’eccellenza, consapevoli che questa manifestazione porterà importanti ricadute turistiche, promozionali ed economiche per tutto il territorio”.