La Motyka Bike School domina la prima tappa su strada disputata a Marina di Ragusa, confermando la crescita del gruppo modicano nel ciclismo giovanile. Il team di Modica conquista il primo posto tra le società partecipanti grazie ai risultati ottenuti nelle diverse categorie.
La gara si è svolta ieri lungo il circuito rivierasco ragusano, con una partecipazione numerosa di giovani atleti provenienti da più realtà sportive del territorio. La formazione modicana ha ottenuto piazzamenti di rilievo in più categorie, chiudendo complessivamente al primo posto nella classifica a squadre.
Decisivi i risultati individuali: nella categoria G1M, Carlo Andrea Borgese ha chiuso ottavo all’esordio su strada. Successi pieni invece per Santiago Borgese (G2M) e Simone Adamo (G4M), entrambi primi classificati nelle rispettive gare. Nella stessa categoria G4M, quarto posto per Nicolò Tagliarini, a un passo dal podio.
Buone prestazioni anche nelle categorie successive. In G5M, Dominik Borgese ha conquistato il secondo posto, mentre nella G5F Bruna Maria Puccia ha chiuso terza, completando un bilancio complessivo molto positivo per la squadra modicana.
Marina di Ragusa, Motyka Bike School protagonista tra i giovani
La società sottolinea come il risultato arrivi dopo una fase già positiva nella MTB, confermando la crescita anche nel settore strada. Dalla Motyka Bike School spiegano che i giovani atleti hanno affrontato la competizione con impegno, misurandosi con avversari più esperti.
“Il primo posto tra le squadre partecipanti alla prima tappa di Marina di Ragusa conferma la crescita di tutto il gruppo”, hanno dichiarato i dirigenti del team, evidenziando il lavoro degli istruttori e il supporto costante delle famiglie.
L’obiettivo della società resta la formazione sportiva dei giovani e la crescita del gruppo attraverso l’attività agonistica. Un percorso che, secondo lo staff tecnico, sta producendo risultati concreti sia in termini individuali che di squadra.
La tappa di Marina di Ragusa rappresenta così un nuovo passaggio nel calendario giovanile del ciclismo provinciale, con la Motyka Bike School che si conferma tra le realtà più attive nel panorama sportivo di Modica e del Ragusano.
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