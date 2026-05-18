Il nuovo presidio Eurodesk Modica entra ufficialmente nella rete nazionale dedicata alle opportunità europee per i giovani. Sabato mattina il presidente di Eurodesk Italia, Ramon Magi, ha visitato la sede attivata all’interno della Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” di Modica, dove sarà operativo il punto informativo rivolto a studenti, neolaureati e giovani interessati a programmi di mobilità internazionale.

Ad accogliere il presidente nazionale sono stati il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, e l’assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro. L’incontro istituzionale si è svolto negli spazi della biblioteca comunale e ha coinvolto anche gli operatori del servizio e i referenti tecnici che collaborano con il Comune.

Secondo quanto illustrato durante la mattinata, il nuovo sportello offrirà orientamento gratuito sui programmi europei dedicati ai giovani. Tra questi figurano Erasmus+, tirocini all’estero, esperienze di volontariato internazionale e il Corpo Europeo di Solidarietà.

L’amministrazione comunale punta a rafforzare i servizi rivolti alle nuove generazioni e a creare un punto stabile di informazione sul territorio. L’assessore Cannizzaro ha sottolineato come il progetto voglia favorire una maggiore partecipazione dei giovani modicani ai percorsi europei di formazione e lavoro.

Nel corso dell’incontro Ramon Magi ha evidenziato l’importanza della presenza capillare dei punti Eurodesk nei comuni italiani, soffermandosi sulla scelta della sede all’interno della biblioteca cittadina, ritenuta strategica per raggiungere studenti e famiglie.

Durante la presentazione è intervenuto anche Aurelio Guccione, referente dell’assistenza tecnica del Comune di Modica, che ha illustrato alcune delle opportunità previste dai programmi europei dedicati alla mobilità giovanile.

Il Punto Locale Eurodesk sarà accessibile ai cittadini che desiderano ricevere informazioni su bandi, esperienze formative e attività internazionali. Il Comune ha invitato le scuole del territorio e le associazioni giovanili a visitare il nuovo spazio informativo della rete europea.