Ieri, domenica 17 maggio, nel pomeriggio dedicato alle attività sportive al poligono FreeShots di Scoglitti, si è svolta la cerimonia di consegna di un encomio di merito a Giovanni Rosso, figura attiva nel settore del tiro sportivo e della formazione tecnica.

Il riconoscimento è stato attribuito nell’ambito di un’iniziativa che ha coinvolto istruttori, atleti e rappresentanti del comparto sportivo, con l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate sul territorio e il ruolo educativo delle discipline di tiro.

A consegnare l’attestato è stato il consigliere nazionale di Assoarmieri, Titta Iapichino, che ha sottolineato il contributo professionale e formativo svolto da Rosso nel corso degli anni. L’encomio rappresenta un riconoscimento ufficiale legato all’attività di promozione della sicurezza e della preparazione tecnica.

Giovanni Rosso è istruttore Master della T.O.T.S. Academy ASD e istruttore nell’ambito del tiro istituzionale legato all’Unione Italiana Tiro a Segno UITS. La sua attività si sviluppa da tempo tra formazione sportiva e percorsi dedicati a praticanti e operatori del settore.

La cerimonia si è svolta in un clima di partecipazione diffusa, con la presenza di tecnici, appassionati e rappresentanti delle realtà sportive locali. L’iniziativa ha messo in evidenza il ruolo delle strutture formative attive nel territorio di Vittoria, con particolare riferimento alle attività condotte presso il centro FreeShots.

Secondo gli organizzatori, il riconoscimento intende valorizzare non solo le competenze tecniche, ma anche l’impegno nella diffusione di pratiche formative orientate alla responsabilità e alla crescita degli allievi.

L’evento ha confermato la centralità delle realtà sportive locali nella promozione di discipline strutturate e regolamentate, inserite in un contesto di formazione continua e aggiornamento professionale.