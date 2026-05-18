A Sampieri, borgata marinara di Scicli, la comunità è in lutto per la scomparsa di Giovanni Mazza, 79 anni, storico barbiere del centro abitato. L’uomo è deceduto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito.

La notizia si è diffusa nelle ultime ore, generando un forte cordoglio tra residenti e frequentatori del suo salone, situato in via Carignano, punto di riferimento sociale per decenni. Secondo quanto riferito nell’ambito della comunità locale, Mazza ha rappresentato per anni una figura di riferimento non solo professionale ma anche relazionale, contribuendo alla vita quotidiana della borgata.

La scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio anche sui social network, dove in molti stanno ricordando la sua disponibilità e la sua presenza costante nel tessuto sociale di Sampieri.