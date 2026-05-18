Nuovo investimento di Wizz Air negli aeroporti della Sicilia orientale. La compagnia aerea ha annunciato l’arrivo di un quarto aeromobile basato nello scalo di Catania Fontanarossa e l’attivazione di quattro nuove rotte tra l’autunno e dicembre 2026.

L’operazione, realizzata in collaborazione con SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, punta ad ampliare i collegamenti nazionali e internazionali dallo scalo etneo. Le nuove destinazioni saranno Roma Fiumicino, Valencia, Alicante e Porto.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia, il nuovo Airbus A321neo entrerà in servizio a dicembre e permetterà di incrementare la capacità operativa sull’aeroporto siciliano. Il collegamento con Porto partirà il 27 ottobre con due frequenze settimanali, mentre dal 14 dicembre saranno operativi i voli per Roma Fiumicino e Valencia. La tratta per Alicante sarà invece attiva dal 15 dicembre.

Per la rotta Catania-Roma Fiumicino sono previsti tre voli al giorno, con 21 frequenze settimanali complessive. I collegamenti verso Valencia avranno quattro frequenze ogni settimana, mentre Alicante sarà servita tre volte a settimana.

L’investimento porterà anche ricadute occupazionali sul territorio. Secondo quanto riferito da Wizz Air e SAC, sono previsti circa 40 nuovi posti di lavoro diretti e circa 350 indiretti nel comparto dell’aviazione e del turismo collegato allo scalo di Fontanarossa.

Con l’ampliamento annunciato oggi, la compagnia arriverà a operare 23 rotte da e per Catania, collegando la Sicilia a 13 Paesi. Tra le destinazioni già servite figurano Milano, Torino, Budapest, Bucarest, Varsavia, Tirana, Tel Aviv e Sharm el-Sheikh.

Nel comunicato diffuso il 18 maggio 2026, i vertici di SAC hanno sottolineato anche il ruolo dell’aeroporto di Comiso nel piano di sviluppo del traffico aereo nella Sicilia sud-orientale. La società di gestione ha evidenziato che il rafforzamento delle attività di Wizz Air rappresenta un segnale positivo anche per il rilancio dello scalo ibleo. I biglietti dei nuovi collegamenti, così come di tutte le altre rotte da Catania, sono già disponibili e in vendita su wizzair.com a partire da €24.99.

Secondo i dati forniti dalla compagnia, nel 2026 saranno oltre 2,1 milioni i posti disponibili da e per Catania, con una crescita superiore al 32% rispetto all’anno precedente. Dall’avvio delle operazioni nello scalo etneo, iniziato nel 2009, Wizz Air ha trasportato quasi 10 milioni di passeggeri.