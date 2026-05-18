La Società degli Interporti Siciliani e il Comune di Vittoria hanno firmato oggi, 18 maggio 2026, un protocollo d’intesa dedicato allo sviluppo dell’autoporto cittadino. L’obiettivo dichiarato dalle istituzioni coinvolte è avviare il rilancio dell’infrastruttura logistica, considerata strategica per il sistema produttivo del territorio ibleo e per i collegamenti con l’aeroporto di Comiso.

La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta a Vittoria alla presenza del sindaco Francesco Aiello, dell’amministratore unico di SIS Michele Pivetti Gagliardi, del senatore Salvo Sallemi, del deputato regionale Nello Dipasquale e della presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore.

Secondo quanto illustrato dagli enti coinvolti, il protocollo rappresenta il primo passaggio istituzionale verso un successivo accordo operativo destinato alla valorizzazione dell’area autoportuale. Il progetto punta a trasformare la struttura in un nodo logistico capace di attrarre aziende del comparto manifatturiero e dei trasporti nell’area della provincia di Ragusa.

Tra gli elementi ritenuti centrali nel piano di sviluppo c’è la vicinanza con l’aeroporto di Comiso, individuato dalla Regione Siciliana come infrastruttura strategica anche per il trasporto merci. L’integrazione tra autoporto e scalo aeroportuale dovrebbe favorire nuove connessioni commerciali nel sud-est dell’Isola, con particolare attenzione al settore cargo.

L’amministratore unico di SIS, Michele Pivetti Gagliardi, ha definito l’intesa “un primo passo concreto” verso il potenziamento della logistica siciliana e dell’intermodalità. Nel corso dell’incontro è stato inoltre richiamato il ruolo del Governo regionale, guidato dal presidente Renato Schifani, e dell’assessorato regionale alle Infrastrutture.

Anche il senatore Salvo Sallemi ha evidenziato il possibile impatto del progetto sul comparto produttivo della fascia trasformata e sulle imprese della provincia di Ragusa. Il parlamentare ha sottolineato come il coinvolgimento della SIS possa contribuire al rilancio di una struttura rimasta per anni al centro del dibattito infrastrutturale locale.

Sulla stessa linea il deputato regionale Nello Dipasquale, che ha parlato della necessità di passare rapidamente dalla fase degli annunci agli interventi concreti per sbloccare definitivamente il progetto dell’autoporto.

Per il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, l’accordo riapre un percorso fermo da tempo e può rappresentare una leva di sviluppo economico e occupazionale per il comprensorio. Il primo cittadino ha collegato il futuro dell’autoporto anche alla crescita del traffico merci nello scalo di Comiso, considerato un tassello strategico per le esportazioni delle imprese agricole e commerciali del territorio.