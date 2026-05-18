Un grave incidente stradale si è verificato oggi lungo la strada provinciale 6 tra Pachino e Portopalo di Capo Passero. Nel violento impatto tra uno scooter e un furgone ha perso la vita un poliziotto di 32 anni in servizio nel commissariato di Avola.

La vittima è Federico Vinci, agente della Polizia di Stato assegnato da pochi mesi agli uffici del commissariato avolese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 nel tratto della SP6 conosciuto come Cozzo Flua Scivolaneve, nei pressi dell’area che conduce verso il mercato ortofrutticolo di contrada Pianetti.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Beverly 150 in direzione Pachino quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un furgone Mercedes Sprinter che procedeva verso Portopalo. L’impatto è stato particolarmente violento e il motociclista sarebbe deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pachino, impegnati nei rilievi tecnici per chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Presenti anche pattuglie dei commissariati di Avola e Pachino, oltre a un consulente incaricato dalla Procura di Siracusa.

L’autista del mezzo commerciale, un commerciante residente a Pachino, è rimasto sotto shock ma non avrebbe riportato ferite gravi. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti tecnici.

Il corpo del poliziotto è stato trasferito nell’obitorio di Avola. Il tratto interessato dal sinistro, nella zona di contrada Cozzo Grillo, è già stato in passato teatro di altri gravi incidenti stradali. La circolazione lungo la SP6 ha subito rallentamenti per diverse ore nel collegamento tra Pachino e Portopalo.

La vicenda resta in aggiornamento in attesa degli esiti ufficiali dei rilievi e delle verifiche disposte dalla Procura. (Foto Assenza)