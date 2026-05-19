L’ASP di Ragusa ha conferito al dottor Mario D’Asta l’incarico di direttore della U.O.C. Distretto sanitario 2 di Vittoria. L’incarico avrà durata quinquennale ed è stato assegnato al termine di una procedura pubblica per titoli e colloquio.

Secondo quanto comunicato dall’ASP di Ragusa, la nomina riguarda il rafforzamento della direzione dei servizi territoriali del distretto sanitario.

Il dottor D’Asta è medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Nel suo percorso professionale ha maturato esperienza nei servizi territoriali e sociosanitari, con attività svolte in diverse strutture sanitarie della provincia di Ragusa.

Dal 2020 ha ricoperto l’incarico di dirigente medico presso la Speciale Unità di Accoglienza Permanente e la Residenza Sanitaria Assistenziale, inizialmente in Piazza Igea e successivamente trasferite presso il presidio ospedaliero “Maria Paternò Arezzo”, in fase di attivazione dei servizi legati all’assistenza Covid. Dal dicembre 2022 è stato responsabile della RSA e della SUAP nello stesso presidio.

Nel corso della sua attività professionale ha lavorato anche nei servizi di igiene pubblica, epidemiologia, vaccinazioni e assistenza sanitaria per la popolazione migrante. In questo ambito ha operato anche presso l’Hotspot del porto di Pozzallo.

D’Asta è inoltre componente del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa dal 2014. Ha conseguito diversi master in medicina territoriale e, da ottobre 2025, è docente universitario a contratto di Igiene generale presso il corso di laurea in Scienze Motorie nella sede di Ragusa dell’Università di Catania.

Nel suo intervento, il nuovo direttore ha sottolineato il ruolo del distretto sanitario: «Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – dichiara il dottor D’Asta – consapevole del ruolo centrale che il Distretto riveste nel rapporto tra l’Azienda, i cittadini e i territori. Il Distretto è il luogo in cui la sanità si avvicina concretamente alle persone».

La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa ha rivolto al nuovo direttore gli auguri di buon lavoro, evidenziando l’obiettivo di rafforzare i servizi territoriali e la rete assistenziale del Distretto di Vit