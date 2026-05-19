L’INPS avvia i pagamenti dell’Assegno unico e universale per maggio 2026 nella finestra compresa tra 20 e 21 maggio. Gli accrediti riguardano i nuclei familiari con domanda attiva e senza variazioni recenti su reddito o composizione familiare. Centrale anche la scadenza del 30 giugno 2026, che consente il recupero degli arretrati in caso di ISEE aggiornato.
La misura continua a rappresentare uno dei principali strumenti di sostegno alle famiglie con figli a carico, con importi variabili in base alla situazione economica certificata.
Le lavorazioni seguono un calendario differenziato: da un lato i pagamenti ordinari, dall’altro le pratiche che richiedono verifiche o aggiornamenti della DSU.
Accrediti tra 20 e 21 maggio per le posizioni regolari
Secondo le indicazioni operative dell’INPS, le famiglie con posizione già consolidata ricevono l’accredito nella seconda metà del mese. La finestra del 20-21 maggio 2026 riguarda i nuclei che non hanno comunicato variazioni rilevanti e che mantengono invariata la situazione reddituale.
Le somme vengono accreditate sui canali indicati in domanda: conto corrente bancario o postale, libretto con IBAN, carte abilitate o bonifico domiciliato presso gli sportelli postali.
L’importo non è fisso. Dipende dal valore dell’ISEE aggiornato e dal numero dei figli a carico, oltre a eventuali maggiorazioni per condizioni specifiche previste dalla normativa.
Nuove domande e controlli sulle variazioni
Tempi diversi per chi ha presentato una nuova domanda o ha modificato la DSU. In questi casi l’INPS deve completare le verifiche amministrative prima di autorizzare il pagamento.
Il ricalcolo dell’importo incide direttamente sulla tempistica: le erogazioni possono slittare verso la fine del mese, una volta concluse le lavorazioni.
La distinzione resta operativa tra pratiche “stabili” e pratiche in istruttoria. Le prime seguono il calendario standard, le seconde dipendono dai tempi tecnici di validazione dei dati.
DSU e scadenza del 30 giugno: nodo sugli arretrati
Il punto centrale riguarda la Dichiarazione Sostitutiva Unica. L’INPS ha fissato al 30 giugno 2026 il termine per la presentazione utile al ricalcolo con effetti retroattivi.
Chi trasmette la DSU entro quella data ottiene l’adeguamento dell’Assegno unico e il riconoscimento degli arretrati a partire da marzo. Dopo la scadenza, il ricalcolo decorre solo dal mese di presentazione.
Una differenza che incide in modo diretto sulle famiglie che non hanno ancora aggiornato l’ISEE e che rischiano di ricevere importi ridotti fino alla regolarizzazione.
Le indicazioni dell’istituto non prevedono proroghe, elemento che rende la scadenza un passaggio amministrativo decisivo del calendario 2026.
Modalità di pagamento e controlli online
Il sistema di erogazione resta invariato. Le famiglie possono verificare lo stato dei pagamenti attraverso il portale INPS o i servizi digitali collegati al Fascicolo previdenziale.
INPS – Assegno unico e universale
L’accesso avviene tramite SPID, Carta d’identità elettronica o CNS. Nella sezione dedicata ai pagamenti è possibile consultare importi, date e stato della lavorazione.
Il quadro complessivo conferma una gestione a doppio livello: accrediti ordinari nella finestra centrale del mese e lavorazioni successive per le posizioni che richiedono aggiornamenti o verifiche.
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