La dieta biblica è uno dei nuovi trend alimentari diffusi sui social negli Stati Uniti. Il modello viene promosso da influencer e creator dell’area cristiana conservatrice che propongono un’alimentazione basata sugli alimenti citati nei testi sacri e su cibi considerati “puri” o poco processati.

Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense New York Times, il fenomeno si sta diffondendo soprattutto negli ambienti religiosi protestanti americani attraverso video e contenuti online dedicati a salute, forma fisica e spiritualità.

La cosiddetta dieta biblica non corrisponde a un piano nutrizionale codificato da istituzioni sanitarie o società scientifiche. I promotori suggeriscono un’alimentazione composta prevalentemente da cibi integrali, proteine animali, pane, pesce e prodotti non ultra-processati.

Nei contenuti pubblicati sui social, il concetto di alimentazione viene spesso associato a purezza morale e disciplina religiosa. Alcuni influencer collegano il controllo del cibo al digiuno e alla gestione delle tentazioni quotidiane.

Il trend viene presentato come uno stile di vita capace di migliorare salute fisica e benessere spirituale. Non emergono però nel testo riferimenti a studi clinici, linee guida scientifiche o indicazioni ufficiali di enti sanitari che supportino benefici specifici legati alla cosiddetta dieta biblica.

Dieta biblica e social network

Il fenomeno nasce principalmente negli Stati Uniti, dove parte dell’universo cristiano protestante utilizza piattaforme social per diffondere modelli alimentari collegati alla fede religiosa.

Secondo quanto descritto nell’articolo del New York Times, molti creator pubblicano video motivazionali dedicati all’alimentazione “naturale”, alla perdita di peso e al rifiuto dei prodotti industriali.

Nel racconto dei promotori, il corpo magro e allenato diventa parte integrante dell’identità del credente. Alcuni contenuti associano gli alimenti ultra-processati a elementi negativi o tentazioni spirituali.

Esperti di salute pubblica e nutrizione ricordano però che ogni regime alimentare dovrebbe essere valutato in base alle condizioni cliniche individuali e alle raccomandazioni mediche ufficiali. Le linee guida nutrizionali diffuse da enti come l’OMS e il Ministero della Salute indicano l’importanza di una dieta equilibrata e varia, senza eliminazioni arbitrarie di gruppi alimentari.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere medico professionale. Per qualsiasi dubbio sulla propria salute consultare il medico di base o uno specialista.