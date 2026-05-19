A Modica prende forma il percorso verso “Scenari 2026”, la rassegna letteraria che animerà il centro storico tra fine giugno e luglio. In questo contesto è previsto un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea con Piergiorgio Pulixi alla Fondazione Grimaldi.

Nel programma di avvicinamento a “Scenari 2026”, la città di Modica si prepara a ospitare una serie di iniziative culturali diffuse nei principali spazi del centro storico. Il festival, atteso tra l’ultimo weekend di giugno e quello di luglio, sarà articolato in più appuntamenti e vedrà la direzione artistica di Piera Ficili, con eventi distribuiti tra luoghi simbolici del territorio ibleo.

In questa fase preliminare, il Mondadori Bookstore Modica ha promosso una serie di anteprime che anticipano i contenuti della rassegna. Tra queste è inserito l’incontro con lo scrittore Piergiorgio Pulixi, uno degli autori più noti del panorama noir italiano contemporaneo.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio alle ore 19.00 negli spazi della Fondazione Grimaldi, lungo corso Umberto 123, nel cuore del centro storico di Modica. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale che accompagna la città verso la stagione estiva dedicata alla letteratura.

Pulixi, originario di Cagliari, è considerato tra le firme più consolidate del genere giallo in Italia. Ha collaborato con il collettivo Sabot, fondato da Massimo Carlotto, e nel corso della sua carriera ha pubblicato con diverse case editrici, tra cui E/O e Rizzoli. Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti e sono state tradotte anche all’estero, con diffusione nei mercati internazionali.

Durante l’incontro verrà presentato il romanzo “Tutte le ragazze mentono”, al centro della serata modicana. La storia ruota attorno a Melissa, una sedicenne segnata dalla morte della sorella Denise, trovata senza vita sui binari ferroviari in un caso archiviato come suicidio. La protagonista non accetta questa versione e avvia un’indagine personale che la conduce a interrogarsi su altri episodi simili.

L’evento rappresenta uno dei primi passaggi pubblici del percorso verso “Scenari 2026” e contribuisce a rafforzare il programma di iniziative culturali che interesserà Modica nei mesi estivi. La serata alla Fondazione Grimaldi sarà accessibile fino a esaurimento posti e si inserisce nel più ampio lavoro di valorizzazione della scena letteraria locale.

Il calendario completo della rassegna verrà reso noto nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti diffusi in città.