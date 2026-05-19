Da oltre una settimana una carcassa di tartaruga marina Caretta caretta si trova sulla spiaggia di Passo Marinaro, nel territorio di Ragusa. Secondo quanto riferito dal consigliere comunale Sergio Firrincieli, la Capitaneria di porto avrebbe già trasmesso la segnalazione al Comune, competente per la rimozione.

La presenza dell’animale morto è stata segnalata nei giorni scorsi dai residenti della zona. Stando a quanto comunicato dal consigliere comunale Sergio Firrincieli, la tartaruga sarebbe probabilmente finita nelle reti di un pescatore e successivamente abbandonata sulla spiaggia, mutilata di una pinna.

La Capitaneria di porto, sempre secondo quanto riferito nella nota, sarebbe intervenuta effettuando i rilievi del caso e trasmettendo la comunicazione al Comune di Ragusa per la rimozione della carcassa. Da allora, però, non sarebbero stati eseguiti ulteriori interventi.

Firrincieli parla di una situazione “inaccettabile” e segnala il peggioramento delle condizioni della carcassa con il passare dei giorni. “Voglio sottolineare come la carcassa, ormai in avanzato stato di putrefazione – spiega Firrincieli – stia rigonfiandosi, attirando parassiti e rendendo l’aria della zona irrespirabile. Una condizione che non solo offende il decoro del territorio, ma rappresenta anche un rischio igienico-sanitario evidente, soprattutto in un luogo che si trova a pochi passi dal nuovo villaggio turistico di prossima apertura”.

Il consigliere richiama anche l’attenzione sull’aspetto ambientale della vicenda. Nella nota diffusa sottolinea come vedere una tartaruga marina “abbandonata sulla spiaggia in quelle condizioni” rappresenti “un colpo per chiunque abbia a cuore la tutela dell’ambiente”.

La richiesta al Comune di Ragusa

Firrincieli ha inviato un sollecito formale all’amministrazione comunale affinché venga predisposta la rimozione della carcassa nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto precisato nella comunicazione, l’intervento non potrebbe essere effettuato direttamente dall’azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale, ma dovrebbe essere affidato a enti specifici tramite aziende specializzate.

La vicenda riguarda il tratto costiero di Passo Marinaro, nella fascia litoranea del territorio ragusano, dove la carcassa continua a trovarsi da diversi giorni.