La Conad Scherma Modica ha archiviato un mese di maggio ricco di impegni tra competizioni nazionali e regionali. Dopo la partecipazione alla lunga manifestazione under 14 di Riccione, la società ha preso parte alle gare svoltesi a San Cataldo, dove si sono disputati i Campionati regionali a squadre under 12 di fioretto, la seconda prova regionale paralimpica e i Trofei under 10.

Secondo quanto riportato dalla società sportiva, a Riccione gli atleti modicani hanno ottenuto piazzamenti individuali con Giorgia Maria Gurrieri 11ª nelle giovanissime fioretto, Francesco Agosta 15º nei giovanissimi spada e Giovanni Barone 12º nei ragazzi fioretto, fermandosi alle soglie delle finali a otto.

A San Cataldo, nel Campionato regionale a squadre under 12 di fioretto, la formazione femminile bambine/giovanissime ha conquistato la medaglia d’oro. Le atlete Giorgia Gurrieri, Amelia Roccuzzo, Gaia Falzone e Serena Stracquadanio hanno chiuso la competizione al primo posto.

Nel fioretto maschile, la squadra composta da Lorenzo Lombardo, Rosario Barone e Leonardo Galfo ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria maschietti/giovanissimi. Terzo posto e medaglia di bronzo per il trio Andrea Gurrieri, Federico Ferini e Giuseppe Di Stefano.

Risultati arrivati anche dal settore paralimpico, impegnato nella seconda prova regionale. Maria Boscarino ha ottenuto il primo posto nella categoria B di spada femminile, mentre Nicoletta Di Rosa si è classificata terza nella categoria A.

Nella prova regionale non vedenti, secondo quanto riportato dalla società, Antonio Carnazza ha chiuso al secondo posto e Tommaso Ferraro al terzo.

A San Cataldo si sono svolti anche i Trofei under 10 non agonistici, con venti giovani schermitori modicani impegnati nelle prove dedicate alle Prime Lame e agli Esordienti, in un contesto di confronto regionale con coetanei provenienti da tutta la Sicilia.