La Guardia di finanza del Comando provinciale di Trapani ha arrestato un uomo al porto del capoluogo siciliano dopo il ritrovamento di un ingente quantitativo di droga nascosto in uno zainetto. Il controllo è avvenuto nelle fasi di imbarco verso l’isola di Pantelleria.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Marsala, impegnati nel rafforzamento delle attività di monitoraggio dei varchi portuali e dei collegamenti marittimi.

L’attenzione dei militari si è concentrata sul soggetto fermato durante le procedure di imbarco, che non aveva con sé il documento d’identità originale ma una fotocopia della carta d’identità. Un elemento che ha portato gli operatori ad approfondire il controllo.

Durante le verifiche, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire nello zainetto 1,5 chilogrammi di hashish e 235 grammi di cocaina, secondo quanto reso noto dalla Guardia di finanza.

Il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. La sostanza sequestrata sarebbe stata destinata, secondo gli investigatori, allo spaccio sull’isola di Pantelleria, anche in vista della stagione turistica.

Gli inquirenti stimano che la droga avrebbe potuto generare proventi illeciti superiori a 50mila euro sul mercato dello spaccio.

L’intervento rientra nell’attività di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio di stupefacenti portata avanti quotidianamente dalla Guardia di finanza nella provincia di Trapani e nelle aree portuali strategiche.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.