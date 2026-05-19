Screening dermatologici gratuiti all’Interspar “Le Dune” di via Giorgio La Pira a Ragusa, con prenotazioni previste il 21 maggio e attività di prevenzione il 22 e 23 maggio. L’iniziativa è promossa da Despar Sicilia, LILT Ragusa e ASP di Ragusa.

L’appuntamento rientra nel progetto “Amici per la Pelle – Giornate di prevenzione dermatologica”, dedicato alla diagnosi precoce e alla sensibilizzazione sui controlli cutanei. Le visite si svolgeranno all’interno del punto vendita, secondo un format già sperimentato nei mesi scorsi con altre iniziative di prevenzione oncologica.

Il 21 maggio le prenotazioni saranno aperte dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Le giornate di screening sono fissate per il 22 e 23 maggio, con orari 10:00–13:30 e 14:30–17:30.

Il 22 maggio alle 10:30 è prevista la conferenza stampa di apertura. Saranno presenti la dott.ssa Stefania Dore, direttore sanitario LILT, il dott. Marco Ambrogio, vicepresidente LILT Ragusa, e la dott.ssa Cettina Gurrieri per l’area marketing Ergon.

Gli screening saranno effettuati da medici dermatologi del Policlinico di Catania. Il 22 maggio sarà presente il dott. Nicola Giardullo, mentre il 23 maggio il dott. Stefano Di Marco.

Durante le due giornate interverranno anche operatori e volontari LILT con momenti informativi dedicati alla prevenzione oncologica e alla corretta esposizione solare. L’obiettivo dell’iniziativa, secondo gli organizzatori, è avvicinare i cittadini ai controlli sanitari in luoghi di quotidiana frequentazione.

«Crediamo molto in questo percorso condiviso con LILT e ASP – spiega Cettina Gurrieri, area marketing Ergon – perché permette di trasformare il luogo della spesa quotidiana anche in uno spazio di attenzione verso il benessere delle persone. La prevenzione deve diventare parte della vita quotidiana e la risposta dei cittadini ci ha confermato quanto sia importante continuare a investire in questa direzione».

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione sanitaria promosse sul territorio e rivolte alla popolazione.