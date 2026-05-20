La Volley Modica NextGen chiude ai gironi la fase nazionale Under 17 in corso a Caorle. Decisiva, per il passaggio del turno, la sconfitta all’esordio contro la Sir Mericat Nera Perugia.

La formazione under 17 della Volley Modica NextGen è stata eliminata al primo turno delle Finali Nazionali di categoria disputate a Caorle. I giovani modicani hanno chiuso il girone B al secondo posto, dietro alla Sir Mericat Nera Perugia, che ha vinto tutte le partite conquistando l’accesso alla fase successiva.

La gara che ha indirizzato il cammino dei biancoazzurri è stata quella d’esordio contro Perugia. Il match si è concluso in tre set, tutti molto equilibrati, con i parziali di 21/25, 29/31 e 24/26. Una sconfitta che, secondo quanto riferito dalla società, ha pesato sull’esito finale del girone.

Dopo il ko iniziale, la squadra allenata da coach Ciccio Italia ha reagito battendo nettamente la Rinascita Lagonegro. La sfida si è chiusa in tre set con i punteggi di 25/14, 25/14 e 25/20.

Il successo ottenuto da Perugia contro Verona Volley ha poi ridotto ulteriormente le possibilità di qualificazione per la formazione modicana. Nell’ultima gara del girone, però, la Volley Modica NextGen ha superato proprio Verona Volley in quattro set, imponendosi con i parziali di 25/22, 25/17, 21/25 e 25/20.

Nonostante l’eliminazione, la società ha sottolineato la prestazione offerta dalla squadra nel corso della manifestazione nazionale disputata al “PalaVicentini” di Caorle.

“Siamo orgogliosi e felici di quello che i nostri ragazzi hanno fatto – spiega al termine della gara con il Verona Volley, il responsabile del settore giovanile della Volley Modica NextGen, Giorgio Scavino – abbiamo giocato veramente bene rasentando la perfezione e il fatto che molti degli addetti ai lavori si sono complimentati con i ragazzi e con coach Ciccio Italia è la conferma che il lavoro fatto dallo staff tecnico, dai ragazzi e dalla società è notevole”.

“L’unico rammarico di questa spedizione a Caorle – continua – è la sconfitta con Perugia secondo me immeritata e decisa dai dettagli e con set tutti combattuti (22/25, 29/31, 24/26) in cui non abbiamo avuto la giusta lucidità nei momenti cruciali dei tre parziali”.

“Faccio i complimenti ai nostri ragazzi, a coach Ciccio Italia e ringrazio la società che mi ha supportato in tutto e per tutto – conclude Scavino – ritorniamo a casa con orgoglio e con la consapevolezza di aver portato in alto il nome di Modica e della Sicilia”.