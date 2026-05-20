Per la mensilità di maggio 2026 l’Assegno unico e universale segue la finestra ordinaria del 20 e 21 maggio per le famiglie con posizione già attiva e senza variazioni. Le nuove domande e i casi con ISEE aggiornato o conguagli vengono invece lavorati a fine mese. Centrale anche la scadenza del 30 giugno 2026, utile per il ricalcolo degli importi con eventuali arretrati.
Calendario e gestione delle lavorazioni INPS
La struttura dei pagamenti conferma uno schema già adottato nei mesi precedenti. Le posizioni considerate “stabili” — domanda attiva, importo già definito e nucleo familiare invariato — rientrano nel flusso ordinario e ricevono l’accredito nella finestra del 20-21 maggio.
Secondo la logica amministrativa dell’INPS, la distinzione non è temporale ma tecnica. Le pratiche che richiedono una nuova istruttoria vengono invece spostate alla lavorazione di fine mese. Rientrano in questa categoria le nuove domande, le variazioni del nucleo familiare, gli aggiornamenti ISEE e le situazioni soggette a conguaglio.
Il primo pagamento segue inoltre una regola diversa: per le nuove domande l’accredito arriva di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione. Una domanda presentata ad aprile può quindi generare il primo versamento tra fine maggio e giugno, a seconda della lavorazione.
ISEE 2026 e ricalcolo degli importi
Dal 2026 il valore dell’ISEE assume un ruolo determinante nella definizione dell’importo mensile. In assenza di attestazione aggiornata, la prestazione viene erogata con l’importo minimo previsto dalla normativa, senza perdita del diritto.
Il punto di riferimento per il ricalcolo è la scadenza del 30 giugno 2026. Se la DSU viene presentata e validata entro quella data, l’INPS può riconoscere gli arretrati a partire da marzo. Oltre tale termine, l’adeguamento decorre solo dai mesi successivi.
Il sistema mantiene quindi una logica di continuità: la prestazione non si interrompe, ma il valore economico varia in base alla tempestività dell’ISEE.
Importi aggiornati e struttura della prestazione
Per il 2026 gli importi dell’Assegno unico risultano rivalutati dell’1,4%. La quota per ciascun figlio minore varia da 203,80 euro con ISEE basso fino a 58,30 euro nei casi di ISEE non aggiornato o superiore alla soglia massima.
Il dato medio osservato dall’INPS per marzo 2026 si attesta a 171 euro per figlio, includendo le maggiorazioni previste per nuclei numerosi, figli con disabilità e altre condizioni familiari.
La prestazione resta modulare: oltre alla quota base incidono maggiorazioni legate alla composizione del nucleo e alla situazione lavorativa dei genitori.
Controllo dei pagamenti e canali digitali
La verifica delle date di accredito passa dal Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale dell’INPS, accessibile tramite SPID, CIE o CNS. Nella sezione pagamenti è possibile consultare importi e data di disposizione.
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