È stato pubblicato il concorso per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, con domanda di partecipazione da presentare esclusivamente online entro il 17 giugno 2026 attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it.
La procedura riguarda diverse specialità tecniche, suddivise in più aree professionali. I posti disponibili sono così ripartiti: 2 per medicina, 1 per investigazioni scientifiche – fisica, 2 per investigazioni scientifiche – chimica, 4 per telematica, 2 per genio e 3 per amministrazione e commissariato.
A questi si aggiungono 3 posti riservati a personale già in servizio nell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in 1 posto per telematica, 1 per genio e 1 per amministrazione e commissariato.
Il bando è rivolto a cittadini italiani in possesso di laurea magistrale coerente con la specialità scelta. È inoltre previsto un limite anagrafico: alla data di scadenza per la presentazione delle domande non bisogna aver superato il 32° anno di età.
La selezione è finalizzata all’immissione dei vincitori nel ruolo di Tenenti in servizio permanente. Gli idonei frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, con formazione incentrata su materie tecnico-professionali.
Secondo quanto indicato nel bando, il ruolo tecnico consente di mettere a disposizione competenze specialistiche al servizio dell’Istituzione, contribuendo alle attività dell’Arma nei diversi settori operativi e amministrativi.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica sul portale ufficiale, seguendo le indicazioni presenti nell’area concorsi.
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