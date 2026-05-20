Monterosso Almo ha ospitato la 24esima edizione del Memorial Giovanni Cannarella, gara ciclistica giovanile organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, alla manifestazione hanno partecipato atleti provenienti da diverse società siciliane e italiane.

La competizione, dedicata alla memoria di Giovanni Cannarella, figura storica del ciclismo ibleo, si è svolta domenica scorsa lungo il percorso predisposto nel territorio di Monterosso Almo. L’evento ha coinvolto le categorie Juniores, Allievi, Donne Juniores e Under 23.

Nella prova Juniores, disputata sulla distanza di 113 chilometri, si è imposto Marco Roccella del Multicar Gruppo Amarù con il tempo di 2 ore, 39 minuti e 40 secondi. Alle sue spalle Salvatore Caruso del Cps Professional Team e Michelangelo Parisi del Pro.Gi.T. Cycling Team.

A completare le prime posizioni della classifica Juniores sono stati Guido Paladini, Edoardo Lillo, Sebastiano Rapisarda, Salvatore Geraci, Leonardo Anichini, Federico Gargiulo e Marco Russo.

Tra gli Allievi, impegnati su un percorso di 67,8 chilometri, successo per Simone Iacono del Cycling Team Nial Nizzoli Almo, che ha chiuso la gara in 2 ore e 2 minuti. Secondo posto per Federico Occhipinti del Multicar Gruppo Amarù, terzo Vincenzo Giannetti del Cycling Team Nial Nizzoli Almo.

Nella top ten della categoria Allievi anche Denis Pio Sanfilippo, Elia Maniscalco, Lorenzo Cassibba, Matteo Spada, Carlo Fallo, Giovanni Rendo e Osage Libra Burdeau del Madone-Team Bike Sicilia.

Per la categoria Donne Juniores hanno partecipato Fatima Sulfaro e Lucrezia Galli, entrambe tesserate per l’Asd Ciclotour.

Le classifiche Under 23 del Memorial Cannarella

Nella categoria Under 23 ancora protagonista Marco Roccella del Multicar Gruppo Amarù, autore della doppietta di giornata dopo il successo ottenuto anche tra gli Juniores. Alle sue spalle Michelangelo Parisi del Pro.Gi.T. Cycling Team e Salvatore Geraci del Multicar Gruppo Amarù.

Completano la graduatoria Marco Russo, Francesco Gioia, Gabriele Bordieri, Antonio Regano, Gabriele Maretta, Giuseppe Ales Carmen e Giacomo Marchione.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il Memorial Cannarella ha richiamato numerosi giovani ciclisti e appassionati confermando il ruolo storico della manifestazione nel panorama del ciclismo regionale.

Nel corso della giornata sono stati rivolti ringraziamenti al Libero consorzio comunale, alla Regione Siciliana, all’Ars, all’onorevole Giorgio Assenza, all’amministrazione comunale e agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa sportiva.