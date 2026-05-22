LILT Ragusa ha avviato le iniziative della campagna nazionale tumori cutanei, con un programma di attività di prevenzione e visite dermatologiche tra Comiso e Ragusa Ibla, secondo quanto comunicato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Secondo LILT, un italiano su tre non si è mai sottoposto al controllo dei nei. Le iniziative puntano a rafforzare la diagnosi precoce e la sensibilizzazione sul rischio legato all’esposizione solare.

La campagna si articola in più giornate tra il 21 e il 23 maggio 2026, coinvolgendo ambulatori e punti informativi sul territorio. A Comiso, presso l’Ambulatorio LILT, sono previste visite dermatologiche e mappature dei nei con la dottoressa Giaccone. Il giorno successivo le attività si spostano a Ragusa Ibla, dove il dottor Stefano Dimarco effettuerà controlli e mappature, accompagnati da momenti di informazione sanitaria e distribuzione di materiale divulgativo. Prevista anche la presenza del progetto nazionale “Cerca il tuo neo”, dedicato alla prevenzione dei tumori cutanei. Le iniziative si inseriscono nel quadro delle attività promosse da LILT con il supporto di volontari e collaborazioni territoriali, tra cui realtà del settore distributivo come Despar.

Nel panorama della prevenzione oncologica, i tumori della pelle rappresentano una delle aree su cui le campagne di screening insistono maggiormente, anche per la diffusione dell’esposizione solare e per la necessità di intercettare precocemente eventuali lesioni sospette. Le attività promosse da LILT si concentrano sulla diagnosi precoce e sulla diffusione di comportamenti corretti nella protezione cutanea, con particolare attenzione ai soggetti più esposti per motivi lavorativi o abitudini quotidiane.

“La diagnosi precoce può cambiare la vita” è il messaggio al centro della campagna, ribadito dalla presidente della LILT di Ragusa, Maria Teresa Fattori, che sottolinea il valore della collaborazione con il sistema sanitario e con i volontari. “Anche quest’anno LILT Ragusa aderisce alla campagna nazionale per avvicinare i cittadini alla prevenzione”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di rafforzare la cultura della salute e dell’attenzione dermatologica.

Le attività del programma includono anche momenti informativi presso il punto vendita Interspar Le Dune di Ragusa, dove il 22 e 23 maggio sono previsti incontri e visite dermatologiche con diversi specialisti. L’obiettivo è portare la prevenzione nei luoghi di vita quotidiana, favorendo una maggiore partecipazione dei cittadini ai controlli.