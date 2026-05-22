Il segretario provinciale di Forza Italia Ragusa, Giancarlo Cugnata, ha espresso apprezzamento per la nomina del ragusano Giuseppe Occhipinti alla guida del Dipartimento Turismo di Forza Italia Giovani Sicilia. La posizione è stata resa nota attraverso una dichiarazione ufficiale del partito.

Secondo quanto comunicato da Forza Italia Ragusa, la nomina riguarda la guida del nuovo Dipartimento Turismo di Forza Italia Giovani Sicilia e coinvolge il giovane esponente ragusano Giuseppe Occhipinti.

Cugnata ha sottolineato il valore della designazione, evidenziando il profilo del neo incaricato. «Siamo molto contenti per questa designazione. Parliamo di un giovane ragusano preparato, con un percorso di studi importante e una visione moderna del settore turistico. Conosco personalmente Giuseppe e la sua famiglia e so che farà molto bene. È una scelta che valorizza il nostro territorio e conferma l’attenzione del partito verso le competenze e le energie migliori della provincia di Ragusa. Siamo pronti a dire la nostra come territorio anche in questa circostanza, convinti che questa nomina possa rappresentare un’opportunità di crescita e di presenza qualificata all’interno del partito», dichiara Cugnata.

Nel suo intervento, il segretario provinciale ha inoltre ringraziato il commissario siciliano di Forza Italia, onorevole Nino Minardo, e il segretario regionale dei Giovani, Fabrizio Tantillo, per la decisione.

Secondo quanto riportato nella nota, Cugnata ha definito la nomina di Occhipinti «un segnale positivo per tanti giovani che vogliono impegnarsi e mettere a disposizione le proprie capacità».

La designazione, sempre secondo la comunicazione del partito, viene letta come un elemento di valorizzazione delle competenze giovanili e del ruolo della provincia di Ragusa all’interno di Forza Italia Giovani Sicilia.