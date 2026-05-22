A Catania, davanti al Palazzo di Giustizia, è in programma domani, 23 maggio 2026 alle 17:30, la manifestazione “Capaci di partecipare”, promossa in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, secondo quanto comunicato dagli organizzatori.

L’iniziativa si svolgerà sulla Scalinata della Legalità nel piazzale del Tribunale e vedrà la partecipazione di magistrati, notai, avvocati e cittadini per ricordare il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.

L’evento è promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Catania, dal Consiglio Notarile dei Distretti di Catania e Caltagirone e dall’Ordine degli Avvocati di Catania.

Il programma prevede l’avvio con la “Marcia della Legalità”, organizzata da Città Insieme e Agesci con il coinvolgimento degli scout catanesi.

La Scalinata della Legalità sarà allestita dagli studenti del Liceo Artistico “Emilio Greco”, mentre il coro e l’orchestra “Musica Insieme a Librino” parteciperanno con performance musicali e momenti recitati dedicati alla memoria delle vittime della mafia.

Prevista anche la premiazione del concorso “Capaci di Partecipare”, inserito nel Progetto Legalità dell’ANM e rivolto alle scuole del territorio, con l’obiettivo di promuovere riflessione su cittadinanza e contrasto alla criminalità organizzata.

Nel corso della serata interverranno diversi rappresentanti del mondo giudiziario e forense, tra cui Francesco Curcio, Giulia Epaminonda, Magda Guarnaccia, Tiziana Laudani, Marco Minnella, Agata Santonocito, Lina Trovato e Vincenzo Vacirca. Tra gli ospiti speciali figurano Patrizia Imperato ed Emilia Belfiore.