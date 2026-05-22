A Scicli proseguono in questi giorni interventi di scerbatura e manutenzione del verde che interessano diverse aree del territorio comunale, tra cui Donnalucata, Cava d’Aliga, Sampieri e il centro urbano. Le attività rientrano nella gestione ordinaria del decoro urbano.

Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni diffuse da esponenti locali di Forza Italia, gli interventi sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare la pulizia delle aree pubbliche e la vivibilità dei quartieri, anche in vista della stagione estiva.

Enzo Giannone e Giuseppe Arrabito di Forza Italia hanno espresso “apprezzamento per le attività di scerbatura e manutenzione del verde che, in questi giorni, stanno interessando diverse aree del territorio comunale”.

Gli stessi hanno sottolineato come le operazioni contribuiscano “a migliorare il decoro urbano, aumentare la sicurezza e offrire ai cittadini e ai visitatori un territorio più curato e accogliente”.

Nel loro intervento viene inoltre riconosciuto l’impegno dell’amministrazione comunale nella gestione della manutenzione ordinaria del territorio, insieme al lavoro dell’impresa incaricata.

“Riteniamo doveroso riconoscere l’impegno dell’Amministrazione comunale per l’attenzione mostrata verso la manutenzione ordinaria del territorio e rivolgere un plauso all’impresa esecutrice Impregico per il lavoro svolto con professionalità, costanza ed efficienza”, si legge nella nota.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle maestranze impegnate negli interventi sul territorio, definite operative con continuità nelle diverse aree interessate.

Secondo quanto riportato dagli stessi esponenti politici, la cura del territorio viene considerata un elemento centrale per la vivibilità della città e delle borgate marinare, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.

“Come Forza Italia continueremo a sostenere tutte quelle azioni concrete che vanno nella direzione del decoro urbano, della sicurezza e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini”, viene aggiunto nella dichiarazione.

Gli interventi di scerbatura riguardano diverse frazioni del territorio sciclitano e si inseriscono nelle attività periodiche di manutenzione del verde pubblico.