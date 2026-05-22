L’ufficio postale di Monterosso Almo è tornato operativo dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis. Nella sede di via Mercato sono ora disponibili anche alcuni servizi della pubblica amministrazione, compresi certificati anagrafici e pratiche INPS.

Secondo quanto comunicato da Poste Italiane, si sono conclusi gli interventi di ammodernamento dell’ufficio postale di via Mercato, a Monterosso Almo, eseguiti nell’ambito del progetto Polis dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti.

La riapertura della sede arriva dopo lavori che hanno interessato sia gli spazi destinati al pubblico sia le dotazioni tecnologiche e di servizio. La sala clienti è stata rinnovata con nuovi arredi e colori, mentre gli ambienti sono stati adeguati con soluzioni a basso impatto ambientale e con un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico.

All’interno dell’ufficio è stata realizzata anche una corsia dedicata agli ipovedenti. È stato inoltre installato uno sportello ribassato con sedute, destinato ai servizi della pubblica amministrazione e alle operazioni tradizionali offerte da Poste Italiane.

Come riferito nella nota ufficiale, è stata predisposta anche un’area self dove verrà installato un totem automatico per richiedere e stampare autonomamente documenti legati ai servizi della pubblica amministrazione.

Tra i servizi già attivi nell’ufficio postale di Monterosso Almo figurano i certificati anagrafici e alcuni servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono inoltre richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, senza recarsi in questura. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento a domicilio.

Il progetto Polis, secondo quanto comunicato da Poste Italiane, punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli comuni italiani attraverso il potenziamento dei servizi di prossimità.

L’ufficio postale di via Mercato è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. L’ATM Postamat resta disponibile 24 ore su 24 per tutta la settimana.