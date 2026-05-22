Lo zapping è finito? Eppure ogni sera milioni di italiani si ritrovano indecisi, confusi, senza una mappa, senza un riferimento, cercando qualcosa da guardare in un’offerta televisiva che non ha mai avuto così tanti contenuti disponibili.



Più canali ci sono, più è difficile decidere cosa guardare.

Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita, ha scelto di affrontare il problema alla radice, con uno strumento semplice e immediato:la guida al 500.

Cos’è La Guida al 500 e come funziona

La Guida al 500 è l‘applicazione interattiva gratuita di tivùsat, accessibile dal canale 500 esclusivamente sulle TV connesse certificate “la tivù”. Si tratta di una guida elettronica ai programmi, progettata per essere immediata, intuitiva e sempre aggiornata.

La guida è accessibile sia tramite digitale terrestre sia tramite tivùsat: basta sintonizzarsi sul canale 500 e seguire il prompt a schermo per aprire l’interfaccia interattiva. Da lì è possibile navigare i palinsesti per fascia oraria — ora, dopo, più tardi — e consultare l’intera settimana di programmazione per i canali che partecipano al servizio.

Ogni scheda programma è accompagnata da informazioni dettagliate: sinossi, cast, genere, durata, indicazioni per il pubblico di riferimento e fasce d’età, oltre a link a contenuti correlati o supplementari. I programmi sono organizzati in sezioni tematiche per facilitare la scoperta e aiutare diversi tipi di spettatori a trovare rapidamente ciò che cercano.

Una guida che copre tutta l’offerta

L’utilità di una guida televisiva, oggi, cresce in proporzione all’ampiezza dell’offerta che aiuta a navigare. Su tivùsat, ad esempio, sono disponibili oltre 130 canali gratuiti, come canali RAI in HD — Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, Rai 4K — insieme a tutti i principali canali Mediaset, La7, Discovery, i 23 TG regionali RAI e una vasta selezione di canali internazionali e tematici, molti dei quali trasmessi in alta definizione o in 4K Ultra HD.

Senza uno strumento di navigazione efficace, un’offerta così vasta rischia di diventare dispersiva. La guida al canale 500 trasforma questa ricchezza in un vantaggio reale: pianificare la visione in anticipo, scoprire programmi che altrimenti passerebbero inosservati e costruire abitudini di visione più consapevoli.

Disponibile solo sulle TV connesse certificate “la tivù”

È importante sottolineare che Tivù la Guida al canale 500 è disponibile esclusivamente sulle TV connesse certificate “la tivù”. Si tratta di televisori che integrano la connessione internet con la ricezione del digitale terrestre e, per chi dispone di una CAM certificata tivùsat inserita nell’apposito slot, anche del segnale satellitare.





Un ecosistema televisivo pensato per semplificare

Una guida televisiva non è mai solo strumento isolato, ma parte di un ecosistema più ampio costruito attorno ai momenti legati alla televisione. Un modo per vivere quel rituale, quel passatempo, con più facilità e relax.



Una piattaforma gratuita, accessibile, con una qualità del segnale indipendente dalla qualità della connessione internet, e ora dotata anche di uno strumento di navigazione dei palinsesti moderno e completo.