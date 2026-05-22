A Modica prosegue l’attività di contrasto contro l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Secondo quanto comunicato dal Comune di Modica, negli ultimi giorni è stato disposto anche il ritiro della patente per quattro mesi nei confronti di una persona sorpresa mentre scaricava rifiuti in strada.

L’Amministrazione comunale di Modica ha ribadito la linea dura contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti e RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sul suolo pubblico o privato a uso pubblico.

Secondo quanto comunicato dal Comune, il fenomeno continua a interessare diverse aree della città, dove nelle ultime settimane sono stati registrati nuovi accumuli di rifiuti e la presenza di micro discariche abusive.

L’assessore Samuele Cannizzaro ha spiegato che l’obiettivo dell’amministrazione è contrastare un fenomeno che “negli ultimi anni ha generato degrado urbano, costi di bonifica e disagi per la collettività”.

Come riferito nella nota ufficiale, le telecamere di videosorveglianza installate in diversi punti della città hanno già consentito di individuare vari responsabili di abbandono illecito di rifiuti.

Il Comune ricorda inoltre che la normativa nazionale è stata recentemente irrigidita e che l’abbandono dei rifiuti costituisce ora un reato penale, con conseguenze più severe per i trasgressori.

Proprio nei giorni scorsi, secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale, a una persona sorpresa mentre scaricava rifiuti in mezzo alla strada è stata ritirata la patente di guida per quattro mesi, oltre alle sanzioni già previste dalla normativa vigente.

L’assessore Cannizzaro ha sottolineato che il Comune intende proseguire con controlli più intensi sul territorio per contrastare il proliferare delle discariche abusive.

Nella comunicazione ufficiale viene inoltre ricordato che a Modica è attivo un servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Il servizio riguarda mobili, elettrodomestici, materassi e altri materiali voluminosi e può essere prenotato dal lunedì al venerdì al numero +39 366 7556216.

“Non ci sono giustificazioni per abbandonare gli ingombranti sul territorio – sottolinea l’assessore –. Il servizio è gratuito, rapido e garantisce il corretto smaltimento dei materiali. Preservare il decoro urbano è un dovere di tutti”.

L’assessore ha infine invitato i cittadini a collaborare segnalando eventuali episodi di abbandono illecito e utilizzando i servizi disponibili per il corretto conferimento dei rifiuti.