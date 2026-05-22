Nuovi distacchi di calcinacci sono stati segnalati a Modica dal viadotto della SS194 che passa sopra la Sp74 in contrada Cava Gucciardo Quartarella. Secondo quanto riferito dai residenti, alcuni frammenti di calcestruzzo sono caduti sulla strada e sui terreni sottostanti dove sono ubicate diverse aziende, fortunatamente senza provocare feriti.

Il problema, secondo quanto segnalato nella nota, era già stato portato all’attenzione nel 2021. Negli anni scorsi erano state fornite rassicurazioni dal Comune di Modica e dall’Anas riguardo a interventi di manutenzione del viadotto.

Negli ultimi giorni, in concomitanza con lavori di asfaltatura della carreggiata del viadotto, si sarebbero verificati nuovi distacchi di calcinacci nella parte inferiore della struttura. I crolli riguardano il viadotto della SS194 tra il chilometro 1/100 e 2/100 sopra la Sp74.

Secondo quanto riportato dai residenti della zona, i frammenti di calcestruzzo provenienti dal copriferro sottostante il viadotto sono caduti lungo una strada limitrofa alla Sp74 di contrada Cava Gucciardo Quartarella, utilizzata da alcuni residenti nella zona per dirigersi nelle loro sedi lavorative e non solo. (vedi foto)

Nella segnalazione viene inoltre riferito che episodi simili si ripeterebbero da alcuni mesi. Dalle fotografie emergerebbero diverse porzioni del copriferro pronte al distacco e alcuni punti nei quali le armature risultano visibili.

Secondo quanto riportato nella segnalazione, il deterioramento interesserebbe vari tratti della parte inferiore del viadotto lungo la sua estensione. In più punti sarebbero presenti porzioni di calcestruzzo considerate a rischio distacco.

L’area sottostante il viadotto è raggiungibile dalla Sp74, in via Cava Gucciardo Serrauccelli Quartarella, zona attraversata quotidianamente da residenti e lavoratori diretti alle attività presenti nella zona.

Per verificare lo stato di sicurezza del viadotto e facendoci portavoce delle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini abbiamo contattato telefonicamente il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto che ha già annunciato l’invio dei tecnici del Comune per un sopralluogo e la successiva segnalazione all’Anas. “Ho già informato il geometra Giorgio Scollo, responsabile dei servizi manutentivi del Comune, che insieme ad un altro tecnico, effettuerà un sopralluogo per poi informare Anas che si occupa della gestione della SS194”. Al momento non risultano ulteriori comunicazioni ufficiali sul sopralluogo ed eventuali interventi previsti ma rimaniamo in attesa di un celere riscontro che possa dare tranquillità e sicurezza ai residenti.