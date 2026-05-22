A Chiaramonte Gulfi prosegue il calendario delle celebrazioni dedicate a Maria Santissima delle Grazie, con un fine settimana ricco di appuntamenti religiosi e iniziative che coinvolgono la comunità locale.

Secondo quanto riportato nel programma, nelle giornate precedenti si sono svolti momenti di partecipazione collettiva, tra cui una serata dedicata alle mamme organizzata dai papà e un appuntamento promosso dalle associazioni motoristiche, che hanno animato la città con iniziative di aggregazione.

Oggi il programma prevede un pomeriggio dedicato ai più piccoli alle 17 in piazza, offerto dai portatori della Madonna delle Grazie. Alle 19,30 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Giovanni Cafagna Op. Alle 21 si terrà un concerto in onore della Madonna a cura dell’orchestra filarmonica del Liceo musicale “Giosuè Carducci” di Comiso.

Domani, sabato 23 maggio, la giornata inizierà alle 7 con una celebrazione eucaristica presieduta da padre Gaston Kaboy Tumpombo. Alle 11 è prevista un’ulteriore celebrazione presieduta da don Salvatore Giaquinta, vicario parrocchiale di Monterosso Almo.

Nel pomeriggio, alle 18,45, è in programma il Santo Rosario meditato, seguito alle 19,30 dalla solenne Veglia di Pentecoste presieduta da don Graziano Martorana. Alla celebrazione parteciperanno le parrocchie Santa Maria La Nova, San Nicola e Immacolata Concezione di Roccazzo, oltre a movimenti, gruppi ecclesiali, confraternite e associazioni cattoliche.

Domenica 24 maggio, giornata della Solennità di Pentecoste, sono previste diverse celebrazioni: alle 9 al santuario di Maria Santissima di Gulfi, alle 11 in chiesa Madre e nel pomeriggio ulteriori momenti liturgici tra santuario e chiesa Madre. Alle 17 è prevista anche la passeggiata in bicicletta “Alla scoperta del centro storico”, organizzata dalla Pro Loco di Chiaramonte Gulfi, iniziativa che unisce sport e valorizzazione del territorio.

La festa di Maria Santissima delle Grazie si conferma così un appuntamento centrale per la comunità chiaramontana, tra momenti religiosi e partecipazione collettiva.