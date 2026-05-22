Nella notte a Modica si è verificato un furto con spaccata ai danni della stazione di servizio Giap, situata in via Vittorio Veneto, in pieno centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno infranto il vetro della porta della cabina della stazione di servizio, riuscendo così a introdursi all’interno della struttura. Una volta dentro, hanno rovistato negli spazi alla ricerca di denaro.

Il bottino, secondo quanto emerso, sarebbe limitato a pochi spiccioli e ad alcuni scontrini presenti nella cassa. I ladri hanno comunque portato via il registratore di cassa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’impianto di distribuzione carburanti e nella zona circostante.

L’obiettivo è individuare elementi utili per la ricostruzione dell’azione e per l’identificazione dei responsabili. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’orario preciso dell’azione né sull’eventuale numero dei soggetti coinvolti.

Il furto ha interessato un’area centrale della città di Modica, in una delle principali arterie urbane, e ha provocato danni materiali alla struttura della cabina della stazione di servizio.

Le attività investigative proseguono, con l’analisi delle registrazioni video che potrebbero risultare decisive per chiarire le fasi dell’episodio e i movimenti dei responsabili prima e dopo il colpo.