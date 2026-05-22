Il Consiglio comunale di Scicli ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 nella seduta conclusa ieri mattina, dopo una seconda convocazione. L’atto è stato votato entro i termini di legge e include interventi su alcune strade della borgata di Sampieri.

Secondo quanto emerso in aula, il provvedimento tiene conto della situazione economica generale. Tra le misure inserite, un emendamento presentato dal consigliere di minoranza Marco Lopes insieme alla consigliera Licia Mirabella, approvato all’unanimità.

L’intervento riguarda lavori di scarifica e rifacimento del manto stradale su alcune arterie di Sampieri per un importo complessivo di 40.000 euro.

Lopes ha spiegato che le opere sono finalizzate alla sicurezza stradale, con particolare attenzione alle aree vicine a scuole, luoghi di aggregazione e tratti a maggiore intensità di traffico.

“Queste opere – afferma Lopes – hanno tra gli obiettivi quello di garantire maggiore sicurezza stradale con particolare riferimento alle fasce di popolazione più esposte e alle strade poste in prossimità di scuole, luoghi di aggregazione e maggiore intensità di traffico con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini”.

Nel corso del dibattito consiliare, lo stesso consigliere ha sottolineato che le risorse serviranno anche al miglioramento del decoro urbano e della circolazione veicolare.

“Mettere queste preziose risorse su un ambito così importante – dichiara Marco Lopes – migliorerà la circolazione in sicurezza dei veicoli che transitano sulle strade del nostro territorio e dall’altra di avere anche spazi adeguati al decoro urbano”.

L’approvazione dell’emendamento è stata presentata come il risultato di un lavoro di confronto in aula e dell’ascolto delle segnalazioni dei cittadini, in particolare di chi percorre quotidianamente le strade della borgata.

“Questo è il risultato concreto – aggiunge Lopes – frutto dell’ascolto e delle istanze dei cittadini e dei tanti automobilisti che percorrono quotidianamente le nostre strade”.

Il bilancio di previsione 2026-2028 consente ora di programmare le spese dell’ente per il prossimo triennio, includendo anche gli interventi infrastrutturali destinati al territorio di Sampieri.

“Ringrazio – termina Marco Lopes – il Consiglio Comunale per aver dimostrato la giusta sensibilità”.