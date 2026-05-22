A Pozzallo, nella sede della Stazione Marittima, la Lega Navale Italiana ha presentato la quarta edizione di “Vela & Salute”, progetto che prevede il periplo della Sicilia con 13 porti coinvolti. L’iniziativa è stata illustrata il 22 maggio alle ore 10:00 alla presenza di istituzioni locali e autorità marittime.

Secondo quanto emerso dalla conferenza stampa, il progetto unisce legalità, prevenzione e inclusione sociale attraverso attività in mare e a terra. Le imbarcazioni della Lega Navale compiranno un itinerario lungo l’intera costa siciliana.

All’incontro hanno partecipato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, il vicesindaco e assessore alle Politiche per il Mare Raffaele Monte, il consigliere del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Angelo Galifi, il tenente di vascello Amalia Mugavero della Capitaneria di Porto di Pozzallo, il contrammiraglio (r) Agatino Catania e il presidente della sezione LNI di Pozzallo Salvatore Fatuzzo.

Durante la tappa pozzallese sono previste attività dedicate al diritto alla salute, alla prevenzione e all’inclusione sociale. Tra i protagonisti figurano gli ospiti del Centro Diurno “Super AbiliNoi”, coinvolti in uscite in mare a bordo delle cosiddette “imbarcazioni della legalità”, scafi sottratti ad attività illecite e destinati a uso sociale.

Accanto alle attività in mare, la sede della Lega Navale ospiterà studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Rogasi”. Le classi parteciperanno a laboratori e incontri sulla tutela dell’ecosistema marino e sul rispetto del mare.

Il programma proseguirà anche il 23 maggio. Nel pomeriggio la barca a vela “Vitae” lascerà il porto di Pozzallo per raggiungere Marzamemi, seconda tappa del percorso lungo le coste siciliane.