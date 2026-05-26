Si è conclusa sabato 23 maggio a Comiso la seconda edizione di “Connessioni studentesche – la rivoluzione della gentilezza”, iniziativa che ha coinvolto gli istituti scolastici del territorio e di Pedalino. L’evento ha riunito studenti, docenti e rappresentanti istituzionali con un focus su scuola, comunità e partecipazione. Presente anche l’ANCI Sicilia.

La manifestazione si è sviluppata come un percorso educativo condiviso tra scuole del territorio, con attività e momenti di confronto che hanno coinvolto l’intera comunità scolastica.

Secondo quanto riportato dall’assessore alla pubblica istruzione Giusi Cubisino, l’iniziativa ha rappresentato “cinque giorni meravigliosi” e un’occasione per rafforzare il ruolo della scuola come spazio di relazione e crescita collettiva. Nel suo intervento ha sottolineato come la gentilezza possa diventare un elemento educativo centrale, legato ad ascolto e collaborazione.

Il progetto ha visto la partecipazione degli studenti dei tre istituti comprensivi Verga, Pirandello e Bufalino, insieme al liceo ad indirizzo musicale Carducci. Un coinvolgimento esteso che ha messo in rete realtà scolastiche diverse del territorio comunale.

Accanto agli studenti, hanno partecipato docenti e dirigenti scolastici: Romina Ballina, Francesca Lauria, Maria Cafiso e Maria Giovanna Lauretta. La dimensione organizzativa è stata accompagnata anche da attività artistiche, tra cui il lavoro curato dal maestro Paolo Li Rosi, dedicato alla canzone d’autore con testi elaborati dagli studenti.

Presente alla manifestazione anche Mario Alvano, segretario regionale di ANCI Sicilia, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per il coinvolgimento delle scuole.

L’assessore Cubisino ha evidenziato il ruolo delle famiglie nel percorso: “Un ringraziamento ai genitori che hanno collaborato alla buona riuscita di Connessioni”, ha dichiarato, sottolineando la dimensione comunitaria dell’evento.

L’iniziativa si chiude così con una forte partecipazione territoriale e con il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche di Comiso e Pedalino, confermando la continuità del progetto educativo anche per le prossime edizioni.