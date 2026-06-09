L’Emicrania Open Day farà tappa anche a Vittoria il prossimo 17 giugno, nell’ambito della quarta edizione dell’iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda ETS. L’evento si svolgerà presso l’Ospedale “Riccardo Guzzardi” e punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia neurologica che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresenta una delle principali cause di disabilità a livello globale.
L’appuntamento rientra nel programma dell’(H) Open Day dedicato all’emicrania, che coinvolgerà oltre 140 ospedali appartenenti al network Bollino Rosa. Le strutture aderenti offriranno gratuitamente attività informative, consulenze specialistiche, incontri con esperti e momenti di approfondimento rivolti alla cittadinanza.
Emicrania Open Day: focus sulla diagnosi precoce
A Vittoria l’iniziativa si terrà dalle 16.30 alle 19.00 del 17 giugno nella Sala delle Capriate “Gianni Molè”, in via Principe Umberto 91. Il programma è stato organizzato dalla Direzione medica di presidio e dalla U.O.C. Neurologia/Stroke Unit.
L’incontro approfondirà diversi aspetti della malattia: i sintomi che distinguono l’emicrania dal comune mal di testa, il maggiore impatto della patologia sulla popolazione femminile, le opzioni terapeutiche oggi disponibili e i percorsi di accesso ai servizi del Centro Cefalee.
Secondo i dati riportati dall’OMS, l’emicrania interessa circa il 14% della popolazione adulta mondiale ed è considerata la seconda causa di disabilità neurologica a livello globale. In Italia si stima che convivano con questa patologia oltre 6 milioni di persone, con una prevalenza significativamente più elevata tra le donne.
L’iniziativa nasce proprio per contrastare uno dei principali problemi evidenziati dagli specialisti: la sottovalutazione della malattia. Molti pazienti continuano infatti a considerare l’emicrania come un semplice disturbo occasionale, ritardando il confronto con i professionisti sanitari e l’accesso ai percorsi diagnostici dedicati.
Emicrania Open Day e l’importanza dell’informazione sanitaria
La giornata vittoriese prevede anche una sessione finale di confronto aperta con il pubblico, durante la quale sarà possibile rivolgere domande agli specialisti presenti.
Fondazione Onda ETS sottolinea come il riconoscimento precoce dei sintomi rappresenti uno degli strumenti più efficaci per favorire una diagnosi tempestiva e un corretto inquadramento clinico della patologia. L’associazione evidenzia inoltre la necessità di superare lo stigma che ancora accompagna l’emicrania, spesso percepita come un disturbo minore nonostante il forte impatto sulla qualità della vita.
Secondo la fondazione, negli ultimi anni sono stati sviluppati percorsi dedicati ai pazienti e mappati numerosi centri specializzati sul territorio nazionale per facilitare l’accesso alle cure e agli specialisti.
L’elenco completo delle strutture aderenti all’(H) Open Day e dei servizi disponibili è consultabile sul portale ufficiale di Fondazione Onda ETS.