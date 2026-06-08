La Motyka Modica torna dagli Assoluti Gold di ginnastica aerobica con un risultato di rilievo. A Gorle, in provincia di Bergamo, la coppia formata da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo ha conquistato il quinto posto nazionale, chiudendo tra le migliori cinque coppie d’Italia in una delle competizioni più prestigiose della stagione.

Il piazzamento è arrivato al termine della gara disputata domenica, che ha visto confrontarsi alcune delle migliori realtà italiane della disciplina. Cappello e Iemmolo hanno rappresentato la società modicana in una finale di alto livello tecnico, riuscendo a inserirsi nella top five su otto coppie partecipanti.

Il campionato nazionale Assoluti Gold rappresenta il massimo livello competitivo della ginnastica aerobica italiana. Per gli atleti modicani il quinto posto assume particolare valore perché ottenuto in una manifestazione che riunisce i migliori interpreti della disciplina provenienti da tutta la penisola.

Allenati da Mariastella Vittorio, Cappello e Iemmolo hanno portato a termine un percorso che conferma la crescita tecnica del gruppo sportivo modicano. La prestazione ottenuta a Gorle consente alla società di consolidare la propria presenza nelle competizioni nazionali più importanti.

Dalla Motyka Modica è arrivato un commento che sottolinea il significato del risultato raggiunto: “Quello ottenuto da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo è un risultato di grande prestigio. Piazzarsi al quinto posto agli assoluti gold, infatti, ha permesso ai nostri atleti di confrontarsi con le migliori coppie italiane della disciplina”.

La società evidenzia inoltre il percorso di crescita compiuto dagli atleti durante la stagione agonistica, caratterizzata da un livello competitivo particolarmente elevato.