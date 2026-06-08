La dieta equilibrata per dimagrire non si basa su alimenti “miracolosi”, ma su una corretta distribuzione di nutrienti e calorie. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), un’alimentazione varia e bilanciata aiuta a prevenire sovrappeso, obesità e numerose malattie croniche, tra cui diabete e patologie cardiovascolari.

La scelta degli alimenti durante la spesa rappresenta uno degli aspetti più importanti per chi desidera perdere peso in modo graduale e sostenibile. Gli esperti ricordano che il dimagrimento dipende dal bilancio energetico complessivo e non dall’eliminazione di singole categorie alimentari.

Dieta equilibrata per dimagrire: il ruolo di carboidrati, proteine e grassi

Tra gli alimenti più indicati figurano i cereali integrali come avena, farro, orzo e riso integrale. Grazie al contenuto di fibre favoriscono il senso di sazietà e contribuiscono al controllo della glicemia. L’OMS raccomanda di privilegiare carboidrati provenienti da cereali integrali, legumi, frutta e verdura rispetto ai prodotti altamente raffinati. Accanto ai carboidrati complessi trovano spazio le proteine magre, considerate importanti per il mantenimento della massa muscolare durante un percorso di perdita di peso. Uova, yogurt greco, fiocchi di latte, pesce, pollo e tacchino sono tra le fonti più utilizzate all’interno di una dieta equilibrata.

Anche i grassi hanno un ruolo essenziale. Le linee guida dell’OMS indicano che i grassi dovrebbero rappresentare meno del 30% dell’apporto energetico giornaliero, privilegiando quelli insaturi presenti in olio extravergine d’oliva, avocado, frutta secca e pesce.

Frutta, verdura e qualità degli alimenti

Frutta e verdura restano pilastri fondamentali di qualsiasi regime alimentare orientato al controllo del peso. L’OMS raccomanda per gli adulti almeno 400 grammi al giorno tra frutta e ortaggi, quantità associata a benefici per la salute e a una maggiore assunzione di fibre, vitamine e minerali.

Nella composizione dei pasti contano anche la qualità dei condimenti e la riduzione degli alimenti ultra-processati. Spezie, erbe aromatiche e succo di limone possono contribuire a migliorare il gusto delle preparazioni senza aumentare significativamente l’apporto calorico.

Gli esperti sottolineano tuttavia che non esiste una ripartizione universale dei macronutrienti valida per tutti. Età, sesso, livello di attività fisica e condizioni di salute influenzano il fabbisogno individuale. Per questo motivo le percentuali di carboidrati, proteine e grassi devono essere considerate indicazioni generali e non prescrizioni personalizzate.

Secondo l’OMS, una dieta sana dovrebbe rispettare quattro principi fondamentali: adeguatezza, equilibrio, moderazione e varietà. L’obiettivo non è eliminare interi gruppi alimentari, ma costruire abitudini sostenibili nel tempo che consentano di raggiungere e mantenere un peso adeguato.