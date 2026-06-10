“Il comunicato congiunto di Forza Italia e del Sindaco di Modica, con il quale viene aperta una fase di verifica politica e amministrativa, esprime il tentativo disperato di contrastare la paralisi amministrativa che caratterizza l’attuale amministrazione comunale”. E’ un giudizio tranchant quello con cui Vito D’Antona, esponente di Sinistra Italiana Modica, interviene sulla delicata fase politica che sta attraversando l’amministrazione della Città della Contea.
D’Antona prosegue “problemi della città che tardano ad essere risolti: in primo luogo, la questione finanziaria bloccata da un ritardo di oltre un anno dalla dichiarazione di dissesto per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, ancora privo del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo l’annuncio di una sua adozione in Giunta.
L’insufficiente azione sulla question della sicurezza in città, la desertificazione del centro storico, il ritardo nell’avvio del nuovo piano urbanistico generale, strutture pubbliche, come il macello comunale e la piscina comunale, da anni inspiegabilmente chiusi alla loro fruizione, la carente manutenzione delle strade, tanto per fare degli esempi.
Quello che sta avvenendo rappresenta il fallimento del progetto politico della DC e di alcune liste civiche, avviatosi originariamente nel 2022, nonché di quello più recente legato al ruolo di Forza Italia, dopo l’adesione del Sindaco a quel partito”. (D.D.)