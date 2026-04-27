Le condizioni meteorologiche sulla Sicilia per la giornata di martedì 28 aprile saranno caratterizzate da una dicotomia tra stabilità mattutina e rovesci pomeridiani. Mentre la mattinata vedrà cieli sereni o parzialmente nuvolosi su gran parte del territorio, la situazione cambierà radicalmente a partire dalle ore centrali della giornata.
Il pomeriggio sarà segnato da un aumento della nuvolosità sulle zone interne settentrionali. Qui si svilupperanno fenomeni termoconvettivi che potranno dar luogo a rovesci o temporali sparsi. Gli esperti prevedono inoltre possibili sconfinamenti delle piogge fin sulle coste settentrionali, con una maggiore probabilità sui settori occidentali dell’isola. (vedi foto di Sicilia in Meteo)
Le temperature registreranno un lieve aumento durante le ore diurne, pur mantenendo un profilo fresco nel corso della nottata e al primo mattino. Per quanto riguarda la ventilazione, soffieranno venti deboli o moderati dai quadranti orientali, mentre in serata è atteso un miglioramento generale con ampie schiarite su tutta la regione.
Le condizioni dei bacini marittimi vedranno un Tirreno quasi calmo e mari generalmente poco mossi. Unica eccezione è rappresentata dal basso Canale di Sicilia, dove il moto ondoso risulterà più marcato. La situazione meteorologica tornerà a stabilizzarsi ovunque nelle ore notturne tra martedì e mercoledì.
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